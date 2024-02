Plus Andernach Forum am Schlossgarten: Spatenstich in Andernach Die VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel gibt in einer Pressemitteilung den symbolischen Spatenstich für ihr neues Bauprojekt „Forum am Schlossgarten“ bekannt. Das Wohn- und Geschäftshaus wird auf dem Ernestus-Platz in Andernach entstehen und verspricht „eine Bereicherung für die Stadt und ihre Bewohner“, wie es heißt.

Die VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel gibt in einer Pressemitteilung den symbolischen Spatenstich für ihr neues Bauprojekt „Forum am Schlossgarten“ bekannt. Das Wohn- und Geschäftshaus wird auf dem Ernestus-Platz, Koblenzer Straße 1 in Andernach, entstehen und verspricht „eine Bereicherung für die Stadt und ihre Bewohner“, wie es heißt. Das „Forum am Schlossgarten“ laut Presseinfo ...