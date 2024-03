Plus Andernach Finanzielle Unterstützung: Geburtshilfen in Andernach und Mayen erhalten Fördergelder i Symbolfoto Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler Die Geburtshilfeabteilungen in Andernach und Mayen erhalten Fördergelder des Bundes. Laut dem Gesundheitsminister und Landtagsabgeordneten Clemens Hoch (SPD) ist das Ziel dabei, die Versorgungssicherheit in der Fläche zu stärken und einen möglichst wirkungsvollen Beitrag zur Sicherung der flächendeckenden Geburtshilfe zu leisten. Lesezeit: 1 Minute

Mehr als 154.000 Euro gehen laut Hoch an das St.-Nikolaus-Stiftshospital Andernach, rund 350.000 Euro an das St. Elisabeth Mayen. „Das ist ein starkes Signal an die Region und ein weiterer wichtiger Baustein für eine umfassende Gesundheitsversorgung vor Ort“, sagt Clemens Hoch laut Pressemitteilung zur finanziellen Unterstützung für die Geburtsstationen. Insgesamt ...