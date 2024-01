Mayen

Figurentheater führt die „Zauberflöte“ auf: In Mayen kämpft Gut gegen Böse

Das Figurentheater in Mayen lädt am Samstag, 27. Januar, um 15 Uhr zur Aufführung des Stückes „Die Zauberflöte“ nach Wolfgang Amadeus Mozart (für Menschen ab vier Jahren) ins Figurentheaterhaus in Mayen-Hausen ein. In der „Zauberflöte“ kämpfen die Mächte des Guten gegen die Mächte des Bösen.