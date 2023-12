Kaum eine vorweihnachtliche Veranstaltung ist in unserer Region so familiär geprägt, wie der Feuerzauber im Pastursch’s Joarten in Mendig. Statt Drängelei erwartete die Besucher dort traditionsgemäß vor dem dritten Advent im unteren Stadtteil der Vulkanstadt eine heimelige Atmosphäre fernab jeden kommerziellen Gedankens.