Nickenich

Feuerwehreinsatz in Nickenich: Garage, Werkstatt und Auto brennen – Polizei ermittelt

i Symbolfoto Foto: picture alliance/dpa/Niklas Treppner

In einer Garage und einer angrenzenden Werkstatt in Nickenich hat es am vergangenen Sonntag, 14. Juli, in den Abendstunden gebrannt. Ebenso geriet ein dort geparktes Auto in Brand.