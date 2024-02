Feuerwehr im Landkreis MYK prima aufgestellt: Silberne Ehrenzeichen für drei Kreisausbilder

Die Feuerwehr im Landkreis Mayen-Koblenz ist gut aufgestellt und technisch gut ausgestattet, diese Trümpfe kann sie aber nur ausspielen, weil sie auch gut ausgebildet ist. Zu verdanken sei das dem Engagement in der Aus- und Weiterbildung des Feuerwehrpersonals, heißt es vonseiten der Kreisverwaltung MYK. Dies würdigte Landrat Alexander Saftig im Kreishaus, indem er den Kreisausbildern Stefan Frey, Kai Knigge und Michael Reuschler das silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande für ihren zehnjährigen Dienst verlieh.

Landrat Alexander Saftig (von rechts) gemeinsam mit den Geehrten Kai Knigge, Stefan Frey und Michael Reuschler sowie dem Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Rainer Nell. Foto: Kreisverwaltung MYK/Nell

„Was Sie in den vergangenen Jahren schon alles für die Allgemeinheit, für die Heimat und die Mitmenschen geleistet haben, ist enorm. Jeder Einzelne von Ihnen ist eine Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit, die sich ehrenamtlich und mit viel Hingabe für die Gemeinschaft einsetzt“, sagte Landrat Alexander Saftig. Er bedankte sich im Namen des Landkreises Mayen-Koblenz, der Menschen in der Region und auch persönlich für die Fülle und die Vielseitigkeit des Engagements für das Mit- und Füreinander. Denn was die Geehrten freiwillig einbringen, so betonte der Landrat, sei „kein nettes Plus“, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil der Bürgerkultur.