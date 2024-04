Plus Andernach

Fest der 1000 Lichter: Hohe Sicherheitsauflagen setzen Andernacher AVV unter Druck

Von Elvira Bell

i Das Traditionsfest zieht alljährlich Besucher aller Altersgruppen in die Rheinanlagen. Foto: Elvira Bell/ (Archiv)

Seit April wirbt der Andernacher Verkehrs- und Verschönerungsverein (AVV) in den sozialen Netzwerken für sein 55. Fest der 1000 Lichter. In diesem Jahr soll die zweitägige generationsübergreifende Veranstaltung am Freitag, 2. August, – parallel zum First Friday – und am Samstag, 3. August, in den Rheinanlagen stattfinden. Im vergangenen Jahr besuchten 5000 zahlende Gäste das Fest, im Jahr davor waren es 8000.