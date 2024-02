Alles, was karnevalistisch Rang und Namen hatte, bevölkerte am Freitagabend auf Einladung des Hausten-Morswiesener Carnevals Verein (HMCV) die Straßen der Vordereifelgemeinde. So hatten sich beispielsweise um einige zu benennen, unter anderem die Prinzenpaare aus Ettringen und Kempenich, der weibliche Hofstaat von Prinz Thorsten I. aus Mendig, die KG Langenfeld, die Möhnen und die KG aus Rieden unter das närrische Volk gemischt.