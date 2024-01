Plus Andernach Familien in Sorge: Andernacher Kinderarztpraxis schließt Ende März ihre Pforten Viele Familien aus Andernach und Umgebung blicken mit Sorge auf die kommenden Monate: Kurz vor Weihnachten wurden sie in einem Schreiben darüber informiert, dass die Kinderarztpraxis der Johanniter in Andernach Ende März schließt. Die Suche nach einer neuen medizinischen Anlaufstelle in der Region gestaltet sich für betroffene Familien schwierig bis unmöglich. Von Martina Koch

Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen: Die Johanniter-MVZ Rheinland hatten im Sommer 2022 verkündet, in den Praxisräumen in der Breiten Straße 54 in Andernach ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) für Kinder- und Jugendmedizin einzurichten. Dort hatte zuvor der beliebte Kinderarzt Dr. Dietmar Hammes praktiziert, der im Herbst 2021 plötzlich verstorben war. ...