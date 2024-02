Familiäre Atmosphäre in St. Johann: Kappensitzung mit beeindruckenden Tänzen sowie Sprech- und Gesangseinlagen

Glücklich schätzen konnten sich all diejenigen, die sich früh genug ein Ticket für die Kappensitzung der St. Johanner Karnevalsgesellschaft (SKG) sichern konnten. Denn immer dann, wenn die SKG in die bunt dekorierte Schützenhalle zu ihrem närrischen Spektakel einlädt, darf sich das Publikum neben einem Programm par excellence, auf eine tolle Stimmung und vor allem auch auf eine ganz besonders familiäre Atmosphäre und auf Lebensfreude pur freuen – so auch am Samstag.