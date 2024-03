Plus Namedy Erster Auftritt vor mehr als 30 Jahren: Für Chris Hopkins ist Konzert auf Burg Namedy ein Heimspiel Von Elvira Bell i Was Chris Hopkins mit seinen Jazz Kangaroos von der ersten bis zur letzten Minute mit höchster Konzentration präsentierte, kann man durchaus als phänomenal bezeichnen. Foto: Elvira Bell Jazzmusik auf Weltklasseniveau in unterschiedlichen Stilen: Im voll besetzten Spiegelsaal von Schloss Burg Namedy erlebte das Publikum einen außergewöhnlichen Konzertabend mit Chris Hopkins und den Jazz Kangaroos. Wie immer zeigte sich Chris Hopkins lässig-charmant, mitreißend, facettenreich und unterhaltsam. Lesezeit: 2 Minuten

Der Künstler ist weltweit unterwegs. Seit 1991 konzertiert der aus New Jersey stammende Musiker regelmäßig mit Soloprogrammen, aber auch mit namhaften Ensembles in Namedy. So wie am Sonntagabend mit den australischen Vollblutmusikern Ian Date (Gitarre), Marek Elton (Bass) und George Washingmachine (Geige und Vocals). „Namedy ist für mich einer der ...