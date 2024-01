Dass die bisherige Feuerwache der Andernacher Kernstadt, die in mehreren Gebäuden an der Kreuzung Goebenstraße/Moltkestraße angesiedelt ist, künftig nicht mehr zu diesem Zweck genutzt werden kann, ist seit wenigen Jahren bekannt. In dem eng bebauten Gebiet ist zu wenig Platz, um die heutigen Sicherheitsbestimmungen umzusetzen. Bis die neue Feuerwache einsatzbereit ist, wird es aber noch dauern.