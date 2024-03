Plus Plaidt Erfolgreiche Nachwuchsforscher: Gute Platzierungen für Schüler der IGS Pellenz bei Regionalwettbewerben i Lina Krause und Lina Mürtz belegten mit dem Projekt „Bienen helfen Plastik sparen“ den 3. Platz. Foto: IGS Pellenz/Sonja Emmert Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der „Jugend forscht“-AG der Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt (IGS) haben bei den Regionalwettbewerben von „Jugend forscht“ mit guten Platzierungen überzeugt, teilt die Schule mit. Lesezeit: 1 Minute

Den Anfang machten die Schülerinnen der Klassenstufe 10, Ariane Gross, Tabea Moch und Johanna Salwowski, beim Regionalwettbewerb in Neuwied. Sie erreichten in der Kategorie „Jugend forscht“ mit ihrem Projekt „EcoOilRid“ („Wie man Öl umweltfreundlich und nachhaltig binden kann“) den 2. Platz in der Sparte Geo- und Raumwissenschaften. Zusätzlich wurde ihr ...