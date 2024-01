Plus Kruft Elf Kerlchen begeisterten in Kruft: Ein närrischer Höhepunkt jagt den nächsten Pünktlich um 19.11 Uhr hat in der ausverkauften Vulkanhalle in Kruft die Musik eingesetzt. Begleitet von Kindergarde, Amazonen und Mariechen zog der Elferrat der Elf Kerlchen auf der Bühne ein, und Sitzungspräsident Stefan Heuft begrüßte das närrische Publikum. „Unsere Zweitjüngsten stimmten mit ihrem Gardetanz auf den karnevalistischen Abend ein“, berichten die Elf Kerlchen.

„Schlag auf Schlag ging es weiter. Die Korretlerchen heizten dem Saal so richtig ein. Heike und Martina ließen sich in ihrem Sketch über die Motivation und den Sinn von Sport aus. Das Ergebnis ihrer Diskussion: Nichts verbrennt so schön und effektiv Kalorien wie Lachen. Unsere Gruppe B zeigte ihr Können ...