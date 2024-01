Einstimmen auf eine kurze Session: Schon wieder ein Mayener Prinz namens Peter

Mit einer Premiere wartete die Alte Große Karnevalsgesellschaft in Mayen am Samstag auf. Denn erstmals fand die Proklamation des künftigen Prinzenpaares auf dem Marktplatz statt. Martina und Peter Ospel sind das Prinzenpaar der Stadt Mayen in der Session 2024. Der Kampf um die närrische Macht in der Stadt, also ums Rathaus, ist bei ihrer Proklamation zumindest verbal schon entfacht worden.