Kruft

Einstieg über ein Kellerfenster: Einbruch in Haus in Kruft

Bislang unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in der Straße „Reuschenley“ 30 in Kruft eingebrochen. Der oder die Täter gelangten am Sonntag zwischen 14 und 21 Uhr über ein aufgehebeltes Kellerfenster in das Wohnhaus.