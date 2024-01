Plus Andernach Einkaufsnacht soll Grenzen durchbrechen: First Friday lockt nach Andernach am 2. Februar Wer „Out of the Box“ denkt, schaut über den Tellerrand hinaus, ist offen für Neues und bereit, gewohnte Denk- und Einkaufsmuster zu verlassen, dies betont die Arbeitsgemeinschaft Andernach Attraktiv (AAA) als Veranstalterin des First Friday in Andernach in einer Pressemitteilung. Der nächste Aktionstag dieser Art mit langer Einkaufsnacht findet am Freitag, 2. Februar, statt.

Zum ersten Mal steht der First Friday unter dem Leitgedanken "Out of the Box". "Diese ominöse Box sind wir selbst, ist unser Denken und tägliches Handeln, sind unsere Routinen am Arbeitsplatz und in der Freizeit", heißt es in der Ankündigung. Die lange Einkaufsnacht wolle zeigen, wie man Grenzen durchbrechen könne ...