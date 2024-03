Plus Andernach Eine Woche für die Zukunft: Angebote für Schüler im Andernacher Jugendzentrum i Unweit des JUZ gab es in der Vergangenheit bereits Nachhaltigkeitsprojekte in Kooperation mit der Essbaren Stadt. Foto: Koch (Archiv) Die erste Zukunftswoche findet vom Montag, 18., bis Freitag, 22. März, im Andernacher Jugendzentrum sowie an einigen angegliederten Standorten im Stadtgebiet statt. Lesezeit: 1 Minute

Die Zukunftswoche richtet sich in erster Linie an Schüler der weiterführenden Schulen, aber auch an interessierte Bürger, teilt die Stadtverwaltung Andernach mit. Die Besucher erwarten fünf Tage voller Workshops und Vorträge zu Themen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Innovationsdenken. Die Idee zu der Aktionswoche entstand in Gesprächen zwischen der Stadtjugendpflege Andernach und ...