Plus Ettringen

Ein Zeichen gegen die Massenproduktion: Marktplatz der Künste in Ettringen für die Kunstschaffenden

Von Elvira Bell

i Anja Müller und ihr Mann ohne Namen, eine Betonskulptur. Foto: Elvira Bell

Am Wochenende hatte sich das Gemeindehaus, auf Einladung des Kulturellen Förderkreis, in einen Show-Room verwandelt, der seinesgleichen sucht. In einer Welt, die zunehmend von Massenproduktion und Digitalisierung dominiert wird, stellte der „Marktplatz der Künste“ in der größten Vordereifelgemeinde mit seinem heimischen individuellen Charakter, einen geradezu perfekten Gegenpol dar.