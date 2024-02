Seltene Einmütigkeit in puncto Etat in Mendig: Der Entwurf für den Haushalt 2024 ist vom Stadtrat einstimmig beschlossen worden – selbst mit den Stimmen der Grünen. Waren die Haushaltsberatungen in den vergangenen Jahren immer wieder von Zank und Streit um die grundsätzliche Ausrichtung überlagert, überwog diesmal das Verbindende, dank guter Zahlen – ein schönes Abschiedsgeschenk für Stadtbürgermeister Hans Peter Ammel (SPD). Doch hinter dessen 15. Haushalt setzten die Christdemokraten einige Fragezeichen. Nicht ganz zu Unrecht.