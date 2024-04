Ein neuer Dorfmittelpunkt in Bell: Ehepaar eröffnet Bäckerei mit Paketshop

Nilsun und Shpetim Berisha wagten mit der SN Bäckerei Bell nicht nur den Schritt in die Selbstständigkeit, sondern schufen damit in der Ortsgemeinde am Gänsehals auch wieder ein Nahversorgungsangebot. Die Eheleute haben jüngst im Gebäude der ehemaligen Filiale der Volksbank RheinAhrEifel eine Bäckerei sowie einen Paketshop eröffnet. Gastfreundschaft sei für sie keine Einbahnstraße. Die Berishas sehen sich als Teil des Dorfes und ihr Ladenlokal auch als Treffpunkt für alle Generationen.

Anzeige

Zudem bieten sie Waren des täglichen Bedarfs und Snacks an. Eine Erweiterung des Angebots ist bereits in Planung. „Unsere Kundinnen und Kunden sollen sich bei uns wie zu Hause fühlen“, sagt Shpetim Berisha. Die Familie war im Sommer 2021 von der Ahrflut betroffen und kam so nach Bell, wo sie sich nicht nur sichtlich wohlfühlt, sondern auch den Weg in die Selbstständigkeit wagt.

Eine Einschätzung, die auch Verbandsgemeinde-Bürgermeister Jörg Lempertz teilt. Gemeinsam mit dem VG-Wirtschaftsförderer Jürgen Zinken stattete er der SN Bäckerei Bell einen Besuch ab. „Einer Gemeinde ohne Geschäft fehlt ein Mittelpunkt. Den haben Sie jetzt wieder geschaffen“, freute sich Lempertz, der hofft, dass das Angebot der Berishas angenommen wird. Dazu sollen kundenfreundliche Öffnungszeiten beitragen. „Wir sind ein Familienunternehmen und sieben Tage in der Woche für unsere Kundinnen und Kunden da. An Werktagen ist unser Geschäft grundsätzlich von 6.30 bis 14 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet“, so Shpetim Berisha, der die Bäckerei in Kombination mit dem Paketshop für den Start gut aufgestellt sieht. red