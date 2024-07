Eicher verärgert über Vorgärtenkontrollen – Schreiben der Andernacher Stadtverwaltung sorgt für Wirbel

Die Idylle trügt: In den Häusern der Neubausiedlung rund um die Nickenicher Straße in Eich rumorte es in den vergangenen Wochen. Anlass war ein Schreiben der Andernacher Stadtverwaltung, das eine Umgestaltung der Vorgärten gemäß des Bebauungsplans anmahnte. Foto: Rico Rossival