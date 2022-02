An Vergütungen aus Ehrenämtern und Nebentätigkeiten innerhalb und außerhalb des öffentlichen Dienstes hat Mayens Oberbürgermeister Dirk Meid im Jahr 2021 15.470 Euro eingenommen. Das ist in der jüngsten Stadtratssitzung bekannt gegeben worden. Der größte Betrag war die Vergütung von Meid als Mitglied im Aufsichtsrat des Energieversorgers EVM: Dafür gab es 330 Euro (dreimal Sitzungsgeld) plus 8540 Euro als Jahrespauschale.