In die Friedhofskapelle auf dem Mayener Friedhof in der Straße Bannerberg wurde am Wochenende eingebrochen. Entwenden konnten die Täter aber nichts.

Die Täter verschafften sich Zutritt über ein Fenster. (Symbolbild) Foto: Daniel Bockwoldt/picture alliance / dpa

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich laut Polizei in der Zeit vom Freitag, 2. Februar, 13.15 Uhr, bis Montag, 5. Februar, 6 Uhr, gewaltsam Zugang über ein rückwärtiges Fenster und drangen so in die Kapelle ein. Entwenden konnten die Täter nichts, da sich keine Wertsachen in dem sakralen Gebäude befanden.