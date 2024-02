Drei Autos beschädigt: Lastwagen verliert in Mayen Pflastersteine

Teile seiner Ladung hat ein Lastwagen am Samstagabend auf der B 258 in Höhe der Anschlussstelle Mayen verloren.

Teile seiner Ladung hat ein Lastwagen am Samstagabend gegen 19 Uhr auf der B 258 in Höhe der Anschlussstelle Mayen (Polcher Straße) verloren. Durch die von der möglicherweise nicht richtig gesicherten Ladefläche herabfallenden Pflastersteine und Erdaushub wurden drei ebenfalls in Richtung Mendig fahrende Fahrzeuge beschädigt, weil deren Fahrer nicht rechtzeitig ausweichen konnten.

Nicht mehr fahrbereit

Teilweise waren die Fahrzeuge aufgrund der Beschädigung nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Mayen sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, und bittet um Hinweise unter Telefon 02651/8010.