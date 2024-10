Plus Mayen

DM-Filiale in Mayen zieht um: Was ist geplant?

Von Elvira Bell

i Markus Otto Foto: Elvira Bell

Nach einem dreitägigen Räumungsverkauf schließt die dm-Filiale in der Hahnengasse in Mayen im Dezember ihre Pforten. Zwei Tage später – am Nikolaustag öffnet in der Polcher Straße dann der neue Markt. Was dort geplant ist, hat die Rhein-Zeitung erfahren.