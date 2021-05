Die Pfarrkirche St. Bartholomäus in Namedy hat eine bewegte Geschichte. Der frühgotische Bau geht auf ein Kloster der Zisterzienserinnen zurück, welches Mitte des 13. Jahrhunderts erstmals urkundlich erwähnt wurde. In den 70er-Jahren öffnete man das Westwerk, um dort einen quadratischen Neubau zu errichten. Mit einer letzten Andacht am Pfingstmontag, 18 Uhr, in diesem Anbau schließt sich nun ein weiteres Kapitel Kirchengeschichte.