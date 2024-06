Die Neuen wollen den VG-Rat Mendig aufmischen: Wie weit kommt die FWG?

Selten hat der Verbandsgemeinderat Mendig in den jüngsten fünf Jahren so viel Resonanz gehabt wie beim Flüchtlingsthema. Als es um die Aufstellung von Tiny-Häusern für Asylbewerber in Mendig ging, wollten mehr als 100 Zuschauer das nicht verpassen. Foto: Thomas Brost (Archiv)