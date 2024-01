Depotchaos und Aus für Sonderausstellungen: Hat das Andernacher Stadtmuseum noch eine Zukunft?

Häufig wurde in den Andernacher Gremien in den vergangenen Wochen über den ursprünglich geplanten Museumsneubau Culinacum gestritten. Die kritische Situation im jetzigen Stadtmuseum im Haus von der Leyen spielte dabei bisher lediglich am Rande eine Rolle. Auf Antrag der CDU beschäftigte sich jetzt der Kulturausschuss mit der Frage, ob und wie Museumsarbeit in Andernach künftig noch gelingen kann.