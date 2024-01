Demo in Andernach startet um 16 Uhr auf Merowingerplatz: Für eine starke Demokratie und ein starkes Land

Initiator Hanspeter Etzold, Gründer von Pulse of Europe Koblenz, ruft alle demokratischen Parteien und gesellschaftlichen Gruppen, Vereine, Kirchen und Bürgerinnen und Bürger dazu auf, bei einer Demo auf dem Merowingerplatz in Andernach teilzunehmen.

Die Demo soll am Samstag, 27. Januar, ab 17 Uhr vor dem Alten Rathaus in Andernach stattfinden. Foto: picture alliance/dpa/Stefan Sauer

„Lassen Sie uns aufstehen für eine starke Demokratie und ein starkes Land“, ruft Initiator Hanspeter Etzold, Gründer von Pulse of Europe Koblenz, alle demokratischen Parteien und gesellschaftlichen Gruppen, Vereine, Kirchen und Bürgerinnen und Bürger dazu auf, Position beziehen unter dem Motto „Auschwitz Gedenken: Für Demokratie und Sicherheit ohne Haken“ – bei der Demo am Samstag, 27. Januar, ab 16 Uhr auf dem Merowingerplatz in Andernach. Von dort geht es im Gedenkmarsch an Andernacher Jüdinnen und Juden zum Platz der ehemaligen Synagoge (Moltkestraße 15) und weiter zur Mittelrheinhalle mit Abschlusskundgebung.