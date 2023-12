Nach enormen Publikumserfolg gaben sich die Ensemblemitglieder des ersten Bürgerbühnenprojektes gemeinsam mit Anton Kohlhaas, besser bekannt als Zuckertoni, nochmal die Ehre. Das Mayener Original wurde in Form einer etwa ein Meter großen, kunstvoll gestalteten Puppe zum Leben erweckt. Die pfiffig spektakulär in Szene gesetzten Einblicke in die Lebensgeschichte des Antunn haben Burgfestspielgeschichte geschrieben und begeisterten das Publikum nun auch erstmals außerhalb der Burgfestspielsaison.