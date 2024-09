Andernach

Dachstuhl brennt in Andernach – Bewohner können nicht in ihre Wohnungen zurück

i Symbolbild: dpa Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Der Integrierten Leitstelle in Koblenz wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 12. auf 12. September, gegen 0.40 Uhr ein Dachstuhlbrand in der Straße „Eisengasse“ in Andernach gemeldet. Bereits bei der Anfahrt stellten die Wehrleute fest, dass der Bereich um den Marktplatz stark verqualmt war.