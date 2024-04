CDU Vordereifel: Fünf Junge-Union-Kandidaten für VG-Rat nominiert

Anzeige

Erstmals habe man sich darauf verständigt, der Jungen Union (JU) in der Vordereifel einen eigenen Listenplatz auf dem aussichtsreichen Platz 14 einzuräumen, so die Christdemokraten in einer Pressemitteilung. Für den JU-Platz kandidiert der 22-jährige Felix Brand aus Nachtsheim. Darüber hinaus kandidieren die Vorsitzende der Jungen Union Vordereifel, Elvira Gügel, für Kottenheim auf Platz 16, Martin Hennrichs für Baar auf Platz 24, Christian Schomisch für Langenfeld auf Platz 28 und Ludwig Amling für Monreal auf Platz 30.