Plus Vordereifel CDU Vordereifel benennt Personen für Wahl am 9. Juni – alle 13 Ortsverbände vertreten Die Kommunalwahl und damit die Wahl zum Verbandsgemeinderat wird, gemeinsam mit der Europawahl, am 9. Juni durchgeführt. Vor diesem Hintergrund hat sich der Vorstand der CDU Vordereifel, unter Einbindung aller 13 Ortsverbände, mit dem aufzustellenden Personaltableau beschäftigt und einen Vorschlag erarbeitet, teilt die CDU Vordereifel mit.

In der Mitgliederversammlung in Langenfeld wurde der Vorschlag des Vorstandes vom Vorsitzenden Dr. Alexander Saftig vorgetragen und erläutert: „Dass die CDU der Vordereifel seit langem einen Verteilerschlüssel für die Listeplätze anwendet, wonach sich grundsätzlich auf den Plätzen 1 bis 13 alle Ortsverbände wiederfinden.“ In geheimer Wahl wurden gewählt: 1. Martin Winninger ...