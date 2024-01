Plus Andernach CDU Andernach: Neujahrsempfang wirft den Blick in die Zukunft Mit Optimismus, was den eigenen Bereich, aber Skepsis, was die Bundespolitik betrifft, geht die CDU Andernach ins Jahr 2024. Ausblicke auf die Zukunft der Stadt und auch des Landkreises Mayen-Koblenz gab es aus christdemokratischer Sicht. Von Wolfgang Lucke

Bei ihrem Neujahrsempfang in der Mittelrheinhalle in Andernach stellte Vorsitzender Dr. Hans-Georg Hansen neben den aktuellen Themen die Kandidaten für die Wahlen zum Stadtrat vor. Mit einer „Attraktivitätsstrategie“ will Pascal Badziong, Erster Kreisbeigeordneter und Hauptredner des Abends, den Herausforderungen der Zukunft begegnen. Er entwickelte mehrere Leitlinien, mit denen er als Landratskandidat ...