Plus Andernach Caritas-Projekt feiert Jubiläum: 50 Jahre „Essen auf Rädern“ in Andernach Beim „Essen auf Rädern“ in Andernach sind der Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr und die Krankenhausküche des St.-Nikolaus Stiftshospitals eine erfolgreiche Allianz, und das seit nunmehr 50 Jahren. Das halbe Jahrhundert von „Essen auf Rädern“ ist jetzt im Stiftshospital gefeiert worden, teilt die Caritas mit.

Den Auftakt bildete der von den Caritas-Mitarbeiterinnen Bettina Kriegel und Marita Bretz liebevoll vorbereitete und von Pastoralreferent Alexander Just gefeierte Wortgottesdienst in der St.-Nikolaus-Stiftshospitalkirche, den Dekanatskantor Burkhard Esten (Orgel und Gesang) mit dem Lied „Ich geb‘ was ich hab“ von Martin Pepper musikalisch gestaltete. Mit den Worten, „Wer den Armen hilft, ...