Nach einer gefühlt ewigen Corona-Pause öffnete die Burg Eltz ab Mittwoch, 2. Juni, endlich wieder ihre Tore für Besucher. Nahezu abgeschlossen sind bis dahin auch die Arbeiten an der Unterschänke, deren Stützmauer zuletzt einiges an Kummer bereitet hatte und deshalb seit 2019 aufwendig saniert werden musste. Wahrscheinlich noch bis zum Ende der Saison in der Restaurierung befinden sich die Wandteppiche im Untersaal.