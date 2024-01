Andernach

Bundespolizei erwischt Sprayer: Betroffen ist der Bahnhof in Andernach

Die Bundespolizei Trier hat in der Nacht zu Donnerstag drei potenzielle Graffitisprayer am Bahnhof in Andernach ausgemacht. Zunächst entdeckten sie zwei deutsche Männer im Alter von 20 und 32 Jahren, die sich zuvor unbefugt im Gleisbereich aufhielten.