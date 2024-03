Plus Polch/Urmersbach Bullerbü für verwahrloste Kinder: Was die Jugendhilfe Koewal leistet Von Birgit Pielen i Luca Fröhlich sagt über das neue Jugendhilfeprojekt: „Hier hat man viel Natur – den Wald, die Kleine Kyll und Wiesen. Der Handyempfang ist schwierig. Es ist ein bisschen wie das Bullerbü der Eifel.“ Foto: Birgit Pielen Gewalt, Misshandlung, Vernachlässigung: Wenn es um Kindeswohlgefährdung in der Region geht, schaltet sich das Jugendamt ein – und bittet nicht selten Luca Fröhlich um Hilfe. Er leitet Koewal, einen freien Träger der Jugendhilfe mit Sitz in Urmersbach (Kreis Cochem-Zell) und Geschäftsstelle in Polch (Kreis Mayen-Koblenz). Lesezeit: 4 Minuten

Die RZ trifft den 30-Jährigen an der Bleckhausener Mühle in der Vulkaneifel zum Gespräch. Dort entsteht in einer früheren Pension ein neues Projekt von Koewal: eine Wohngruppe für 13 Kinder und Jugendliche. Herr Fröhlich, was ist die Aufgabe von Koewal? Wir sind ein Sozialunternehmen. Das heißt, wir leisten das, worauf wir uns ...