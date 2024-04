Plus Mayen

Bürgerinitiative „Sei ein Mensch“: Mayen soll bunt sein und bunt bleiben

Von Brigitte Meier

i Auf dem Mayener Marktplatz bekunden rund 200 Menschen ihre klare Unterstützung für Demokratie. Foto: Brigitte Meier

In der Gedenkstunde im Deutschen Bundestag für die Opfer des Nationalsozialismus hielt der Sportjournalist Marcel Reif eine Rede. Der Sohn eines Überlebenden des Holocaust erinnerte sich an die Worte seines Vaters: „Sei ein Mensch.“ Diesen Satz hat sich eine vor wenigen Wochen in Mayen gegründete Bürgerinitiative (BI) als Namen ausgewählt. Deren Mitglieder wollen möglichst viele Menschen für den Erhalt der Demokratie begeistern.