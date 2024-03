Plus Hausen Bühne frei für die Mayenspieler: Ensemble landet mit „Charleys Tante reloaded“ einen Volltreffer Von Elvira Bell i Charley und Jack sind zwei schräge Typen, die in einer WG ein langweiliges Single-Dasein fristen. Allerdings nur bis zu dem Zeitpunkt, als zwei neue Nachbarinnen, Charleys Tante aus New York und auch der nörgelnde Hausmeister aufkreuzen und das Geschehen ordentlich aufmischen. Foto: Elvira Bell Bühne frei für die Mayenspieler. Nach „Eine Woche ohne Erika“ ist dem spielfreudigen Ensemble, das seit über 40 Jahren existiert, mit der Inszenierung von „Charleys Tante reloaded“ ein weiterer Volltreffer gelungen. Lesezeit: 3 Minuten

Basierend auf dem aus dem Jahre 1892 stammenden Schauspiel „Charleys Tante“, eine Farce in drei Akten, und der Verfilmung 1963 mit Peter Alexander in der Hauptrolle, präsentieren die Mayenspieler das Stück in einem völlig neuen Gewand. Die Theaterautorin Winni Abel hat den Bühnenklassiker von Brandon Thomas umgeschrieben und in die ...