Es ist wieder weitestgehend möglich, ohne größere Einschränkungen zu reisen. Die Pandemie scheint fast vergessen, und in den Reisebüros laufen die Urlaubsbuchungen für das nun begonnene Jahr bereits auf Hochtouren. Die RZ hat sich bei Reisebüros in der Region umgehört, wo es 2024 hingeht, was es für Entwicklungen gibt und wie die Kunden sparen können.