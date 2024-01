Plus Andernach Breite Straße in Andernach wird saniert: Müssen 14 alte Linden weichen? Die Sanierung der Breiten Straße gehört in Andernach zu den größten Straßenbauprojekten der kommenden Jahre. Dabei bleibt es nicht bei der Erneuerung der Fahrbahn: In dem Bereich zwischen dem Kreisverkehr Johannesplatz und dem Wasserturm sollen Straße, Geh- und Radwege sowie die Parkflächen neu angeordnet werden. Jetzt beschäftigte sich der Mobilitätsausschuss erstmals konkret mit dem Großprojekt. Von Martina Koch

„Wir können über die Breite Straße nicht so wegwischen, wie über andere Bereiche“, erklärte Oberbürgermeister Christian Greiner (FWG) zu Beginn der Beratungen. Schließlich handelt es sich um eine der Hauptverkehrsrouten in der Andernacher Kernstadt, die zudem Hunderten Jugendlichen, die die weiterführenden Schulen besuchen, als Schulweg dient. Bereits in den vergangenen Jahren ...