Mayen

Brandstiftung in Mayen? Zwei Autos brennen

i ARCHIV - Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Der rechte Außenspiegel eines in der Straße „Im Hombrich“ in Mayen geparkten Pkws ist in der Nacht zu Samstag augenscheinlich mutwillig in Brand gesetzt worden. Der Außenspiegel brannte laut Polizeidirektion Mayen komplett ab. Obwohl die Flammen nicht auf das gesamte Fahrzeug übergriffen, entstand an dem Fahrzeug erheblicher Schaden.