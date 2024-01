Das Team der Gästeführer „Vulkanregion Laacher See“ braucht Unterstützung. Deshalb bietet die Vulkanregion eine rund dreimonatige Gästeführerausbildung mit fünf Modulen didaktischer Unterrichtseinheiten sowie der Teilnahme an Führungen an den touristisch relevanten Sehenswürdigkeiten an.