Plus Ettringen/Düngenheim Bildungsperspektiven für Kamerun: Förderverein Inklusive Schule soll gegründet werden Von Elvira Bell i Auf dem Foto sind Anne Krämer-Wendel (Bildmitte), ihr Mann Andreas, Tochter Lina Pleinen (vorne), ihrer Cousine Agnes Miesen (2. von rechts) und Maurice Gérard zu sehen. Ulrike Gerharz und Annika Wendel gehören auch dem Förderverein an. Im Vordergrund ist ein farbenfroher Stoff aus Kamerun zu sehen. Foto: Elvira Bell Anne Krämer-Wendel hat gemeinsam mit Familienmitgliedern und Freunden vor mehr als einem Jahr einen Förderverein gegründet, dessen Gemeinnützigkeit vor wenigen Tagen anerkannt wurde. Die verheiratete dreifache Mutter aus Ettringen hat sich das Ziel gesetzt, den Bau einer inklusiven Schule in Kamerun zu fördern. Lesezeit: 3 Minuten

Konkret ist der Bau einer zunächst einklassigen Schule in Kribi, einer rund 60.000 Einwohner zählenden Stadt im Süden Kameruns an der Mündung des Kienké am Golf von Guinea, geplant. Das Grundstück, auf dem die Schule errichtet werden soll, wird mit etwa 100.000 Euro zu Buche schlagen. „Als Initiative zur Förderung der ...