Betrunken im Verkehr: Mann ist mit 2,09 Promille auf der Straße unterwegs

Symbolbild. Foto: dpa

Ein 49-Jähriger wurde am Dienstag, 13. Februar, durch eine Streife der Polizei Mayen kontrolliert. Mit seinem Pkw der Marke Nissan war er gegen 21.55 Uhr in der Mayener Straße in St. Johann unterwegs.

Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab den Wert von 2,09 Promille.

Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, er muss mit einer empfindlichen Geldstrafe und einem längeren Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.