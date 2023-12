Bekifft und zu schnell: Polizei stoppt Fahrt einer jungen Frau durch Andernach

ARCHIV – Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei eine Fahrerin in Andernach kontrolliert, die offenbar unter Drogeneinfluss unterwegs war. Den Beamten fiel ein Ford Fiesta auf, der zu schnell auf der Kreisstraße 47 in Richtung Koblenzer Straße fuhr. Sie hielten das Fahrzeug an und kontrollierten es.

Wohl Cannabis konsumiert

Ein vor Ort durchgeführter Test habe Hinweise auf möglichen Drogenkonsum ergeben. Deswegen wurde die Fahrerin auf die Dienststelle gebracht. Ein nochmaliger Test erbrachte den Hinweis auf Cannabiskonsum. Aus diesem Grund wurde der jungen Frau durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die junge Frau wurde belehrt, der Führerschein vorläufig sichergestellt und eine Anzeige gefertigt, so sagt es die Polizei.