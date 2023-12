Mayen

Beinahe-Zusammenstoß in Mayen: Dunkler BMW mit MY-Kennzeichen wird gesucht

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste ein Autofahrer auf der L 98 in Monreal einem Fahrer ausweichen, der ihm auf seiner Fahrbahn entgegen kam. Der Unfallverursacher, der in Fahrtrichtung Mayen unterwegs war, wurde am Montag gegen 7.45 Uhr wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve auf die Gegenfahrspur getragen, vermutet die Polizei.