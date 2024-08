Andernach

Bei Anruf Nepp: Bankbetrüger fragen Daten im Raum Andernach ab

i Sie greifen im Verborgenen zum Telefonhörer: Trickbetrüger rufen vornehmlich ältere Menschen an, um ihnen mit konstruierten Schreckensgeschichten über vermeintliche Angehörige in einer Zwangslage Geld aus der Tasche zu ziehen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance/dpa

Dass Betrüger am Telefon versuchen, an Bankdaten zu kommen, ist nicht neu. In Andernach und Weißenthurm ist es ihnen nun dennoch geglückt.